TMW - Kiyine salterà la sfida al Napoli, problema muscolare per il centrocampista del Venezia

Sofian Kiyine salterà la sfida al Napoli di domenica allo stadio Penzo: il Venezia dovrà fare a meno del centrocampista, fermatosi oggi per un problema muscolare. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.

Ultime notizie Napoli

Ruggero Malagnini, agente di Sofian Kiyine, due giorni fa è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: