Notizie Calcio - Il caso Mario Balotelli al Brescia è ancora aperto e non sembra che possa tornare il sereno in tempi brevi, visto che il giocatore ha già lasciato il centro sportivo all'interno della sua macchina. L'allenamento odierno, agli ordini di Fabio Grosso, è previsto alle ore 11 ma sembra molto difficile che SuperMario possa tornare al centro sportivo per la seduta.