Tegola per Inzaghi, doppio infortunio Inter nel match con la Fiorentina: i dettagli

Ultime notizie Serie A - Non arrivano buone notizie, per l'Inter: si fermano per infortunio due calciatori nel corso della partita contro la Fiorentina. Si tratta di Thuram e Arnautovic.

Durante il match tra Inter e Fiorentina, però anche Alessandro Bastoni ha lasciato il terreno di gioco stremato: il difensore è infatti stato sostituito da Inzaghi perché non ne aveva più, In panchina, il difensore inquadrato, è parso visibilmente in difficoltà, tanto da dover ricorrere a del ghiaccio per alleviare il dolore. Potrebbe trattarsi solo di un affaticamento muscolare.

Ma piove sul bagnato a San Siro, perché anche Marko Arnautovic ha dovuto abbandonare il campo, nonostante fosse subentrato al posto di Thuram a partita in corso, uscito anch'esso per infortunio: per comprendere con maggiore precisione l’entità dell’infortunio di Arnautovic, bisognerà attendere eventuali esami strumentali a cui potrebbe sottoporsi il giocatore nei prossimi giorni, che daranno modo di identificare in maniera più precisa i tempi esatti del recupero.

Sui due attaccanti, Simone Inzaghi dopo la partita s'è espresso così:

"Thuram e Arnautovic sono da valutare per la Juve. Dimarco è 5 giorni che ha 38 di febbre. Vedremo in settimana e speriamo di poterli recuperare”.