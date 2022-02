Tardelli sicuro: " Il Napoli ha molte possibilità di vincere lo Scudetto, Spalletti è stato bravissimo in un aspetto"

Notizie Napoli calcio. L’ex allenatore dell’Inter, Marco Tardelli, è intervenuto quest’oggi a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

Il Napoli ha molte possibilità di vincere lo scudetto, ora rientrano anche i giocatori dalla coppa d’Africa con grandi motivazioni. Sabato gli azzurri possono battere l’Inter, che deve recuperare sì una gara ma se avesse vinto il derby avrebbe praticamente chiuso ogni discorso.

Spalletti è stato bravissimo, d’altro canto Luciano è uno capace, nel momento di difficoltà non ha perso la calma e devo complimentarmi con i giocatori, che si son fatti trovare pronti. Il Napoli ha un’0ttima struttura, potrà puntare allo scudetto. Anche il Milan può farlo, ma secondo me è un tantino indietro. In ogni caso sarà un bel campionato, gli scontri diretti diranno moltissimo.

La lotta al quarto posto? Devo dire che Gasperini ha avuto sfortuna ma l’Atalanta gioca bene, ogni tanto incappa in un momento negativo, forse non ha l’abitudine a stare lì in alto. La Juve deve fare qualcosa in più ed è in ritardo, Allegri ci ha abituato a rimonte clamorose, quest’anno non certo per lo scudetto: Inter, Napoli e Milan sono difficilmente avvicinabili.