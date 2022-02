Notizie calcio. Di Juventus e non solo ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessio Tacchinardi.

E' migliorata anche nel gioco la Juventus?

"Non avrà mai i picchi di gioco di Napoli e Inter. Allegri non è l'allenatore che gli piace il gioco, non ha mai esaltato per questo, anche quando vinceva gli Scudetti. La Juve non si vedrà mai quel gioco del Napoli, non gli interessa, vuole vincere e basta. E ha vinto. Ho rivisto la Juve finalmente. ".