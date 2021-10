"Sul rigore non è mai vantaggio", Alvino attacca Orsato: "Ha stracciato il regolamento, è iniziata l'operazione risalita?" [FOTO]

Notizie calcio. Fa molto discutere la decisione di Daniele Orsato di non concedere il vantaggio alla Roma in occasione del penalty concesso ai giallorossi contro la Juventus. Il direttore di gara ha fermato l'azione non dando il vantaggio che avrebbe portato al pari di Abraham. Lo stesso Orsato ha poi spiegato a Cristante che "Sul rigore non c'è mai vantaggio", sbagliando però ad applicare il regolamento.

Orsato

Errore Orsato, l'attacco di Alvino

Sull'episodio si è espresso anche Carlo Alvino, postando proprio una foto del regolamento in occasione del vantaggio sul rigore. Il giornalista ha poi sarcasticamente commentato: