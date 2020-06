Stadi chiusi, in Serie A 90mln in meno dai botteghini! Napoli nella top 5, quasi 4mln di mancati incassi

Ultime Serie A - La ripresa della Serie A ma senza spettatori negli stadi pone seri problemi economici alle società che hanno già fatto i conti. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Stadi a porte chiuse, piange il botteghino della Serie A. Soldi che se ne vanno in fumo per un totale che alla voce «mancati incassi» arriva a sfiorare i 90 milioni. Sono precisamente 85.948.990 riferibili a 19 società, cui va aggiunto il Brescia, che non dà comunicazione dei suoi incassi. Nell’ultima tranche di campionato che ci aspetta, ogni squadra deve ancora giocare dalle 5 (Roma, Sampdoria) alle 8 (Juventus) partite casalinghe”