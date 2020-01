Il Mattino - Napoli, la rinascita è arrivata grazie ai metodi di Gattuso: dialoghi con calciatori, allenamenti prolungati e più filmati video [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli - Come riporta Il Mattino, il Napoli di Gattuso è rinato dopo essere sprofondato in un pozo. Tutto è cambiato in un mese. La sconfitta con l'Inter, la vittoria in Coppa Italia con il Perugia e poi nuovamente la sconfitta in campionato con la Fiorentina. Poi la svolta. Il Napoli batte la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato in pochissimi giorni. La svolta è arrivata tramite i metodi di lavoro di Gattuso. L'allenatore ha piazzato telecamere ovunque, che riprendono gli allenamenti e le partitelle della squadra da angolazioni di vario genere. E poi, ogni due o tre giorni, per almeno 30 minuti, Rino si dedica a mostrare una sintesi del lavoro fatto ai propri calciatori in quelle sedute. Sottolineando gli errori di impostazione, di impegno, di atteggiamento, ma anche esaltando le cose positive, che negli ultimi tempi non sono certo poche.

Ed è proprio il lavoro quotidiano la sua fissa: ha ricominciato da zero con la preparazione atletica, rompendo con le abitudini del suo predecessore. La grande novità di Gattuso è anche la schiettezza nel rapporto con i calciatori: li ascolta, spesso li affronta, certo non accetta comportamenti rinunciatari. Passa anche otto ore nel centro tecnico di Castel Volturno e anche la permanenza dei calciatori si è allungata, e non di poco, rispetto alla gestione di Ancelotti. È vero che le sue urla negli allenamenti si sentono ovunque, ma guai a sottovalutare il modo con cui prepara anche tatticamente le partite. Studia gli avversari e per esempio per imbrigliare la Juventus è stato a lungo a rivedere le gare della squadra di Sarri. Ha voluto a tutti i costi Demme che è la pedina-tattica chiave in questo suo neonato meccanismo di gioco: lo cercava già ai tempi del Milan e appena l’italo-tedesco ha mandato un segnale di disponibilità, Gattuso ha fatto partire all’assalto il ds Giuntoli.

De Laurentiis ha imparato a conoscerlo in queste settimane. Dopo il ko con la Fiorentina ha preferito non chiamarlo. Lo ha fatto solo dopo il match con la Lazio, ovviamente soddisfatto per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Il clima è sereno tra i due, nonostante due caratteri che in qualsiasi momento possono portare a delle discussioni. Ma De Laurentiis non può che essere contento della svolta che c’è stata con Gattuso. Ha scelto di vivere a Posillipo e ha deciso fin dal primo giorno di essere seguito dalla famiglia: infatti, i suoi due figli sono ora iscritti in due scuole napoletane. Un modo anche per staccare, di tanto in tanto.