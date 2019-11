Serie A - Squalificati Serie A. Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo in vista della tredicesima giornata di Serie A Tim. Quattordici calciatori a saltare il prossimo turno Serie A. Questi i calciatori squalificati che non saranno a disposizione per la tredicesima giornata di Serie A:

Ilicic e Malinovsky dell' Atalanta un turno

e dell' un turno Hernani del Parma

del Mateju del Brescia

del Bani e Danilo del Bologna

e del Bennacer e Calhanoglu del Milan

e del Castrovilli e Pulgar della Fiorentina

e della Tomovic e Cionek della SPAL

e della Becao e Okaka dell'Udinese

