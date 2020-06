Sportmediaset - Calendario Serie A e Coppa Italia, la compilazione slitta a mercoledì: in campionato si ripartirà con i recuperi

Ultime notizie. Fumata grigia per gli annunci dei nuovi calendari di Serie A e Coppa Italia. Come riportato da Sportmediaset, la ratifica dei nuovi abbinamenti slitta a mercoledì: prima ci sarà da attendere l'ok di Governo e FIGC alla ripresa anticipata al 12 giugno per le gare di Coppa Italia (l'attuale DPCM prevede il ritorno in campo non prima del 14).

Nonostante questo dovrebbe essere confermato che il campionato di Serie A ripartirà dal 20 di giugno recuperando inizialmente i quattro match che mancano della 25esima giornata:

Torino-Parma (sabato 20 giugno alle 19.30)

Hellas Verona-Cagliari (sabato 20 giugno alle 21.45)

Atalanta-Sassuolo (domenica 21 giugno alle 19.15)

Inter-Sampdoria (domenica 21 giugno alle 21.45).