Sportitalia - Ferrero pronto a riprendersi la Sampdoria

Odiato dai tifosi, messo alla berlina dalla magistratura ma, piaccia o no, unica soluzione per non far finire il sogno Sampdoria. Massimo Ferrero, da quando è uscito dalla galera, ha lavorato sodo per un solo obiettivo: riprendersi la Sampdoria e fare piazza pulita. Dopo qualche no, adesso, regna l'ottimismo ed entro fine mese potrebbe riprendere le chiavi della società. Il massimo sarebbe salvare la squadra e non perdere il valore dei diritti televisivi (in caso di retrocessione ci sarebbe comunque un importante paracadute). Ferrero sta seguendo con attenzione gli sviluppi e oggi la società risulta paralizzata. Nessuno che decide e nessuno che possa spendere.

L'ex Presidente blucerchiato avrebbe il diritto di rientrare ma ovviamente ha bisogno di un appoggio economico che potrebbe avere da qui a pochi giorni. La situazione non sarebbe sicuramente delle migliori ma le soluzioni sarebbero due. Ferrero o finire come il Parma. Lega e Federazione tifano per far avere alla Samp una proprietà in attesa di trovare un vero acquirente ma con la struttura societaria snella che possa essere "vendibile". Presto importanti aggiornamenti.

Lo riportano i colleghi di Sportitalia