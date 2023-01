Spezia-Atalanta, le formazioni ufficiali: Zapata dal 1', sorpresa Ruggeri

Ultime notizie Serie A - In campo al Picco alle ore 14:30, arrivano le formazioni ufficiali di Spezia e Atalanta. Ex di giornata Reca, impiegato sulla fascia sinistra, mentre Nzola e Gyasi giocano in attacco per lo Spezia. Sportiello fra i pali nell'Atalanta, dove la sorpresa è Ruggeri sulla corsia. Davanti Zapata dal 1'.

Ecco le formazioni ufficiali: