Spalletti riaccende la sfida scudetto: "Il ritiro farà più bene a noi che agli altri" | VIDEO

Serie A, chi vince lo scudetto? Ora che il campionato di calcio italiano sta per ripartire, tutti si chiedono chi vince la Serie A? A riaccendere la sfida scudetto ci pensa Luciano Spalletti, direttamente dal ritiro SSC Napoli ad Antalya, in Turchia.

In conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Crystal Palace, Spalletti ha risposto a chi pensava che la sosta Mondiali avrebbe fatto male al Napoli e avvantaggiato le avversarie per la corsa scudetto: "Io conosco un solo modo di misurare la mia giornata: se sono soddisfatto della qualità del lavoro che si è espresso. Per cui, il bilancio è un po' quello lì. Si va alla ricerca delle cose che ci mancano. Perché poi l'unica che non abbiamo è quella che ci rovina tutto ciò che possediamo. Per cui si va a metter a posto anche l'unica cosa che non abbiamo. Devo dire che il tempo è stato usato benissimo: abbiamo trovato il massimo della disponibilità dai ragazzi di marketing e social che lavorano con noi per farci trovare tutto pronto e sistemato, li ringraziamo. Non ci sono stati grossi infortuni, abbiamo lavorato su quelle cose che abbiamo deciso di approfondire. Anche domani sera abbiamo la possibilità di valutare se il lavoro è stato fatto bene, oppure no. Siamo contenti di questo periodo, che abbiamo passato qui. Perché è un posto ideale per fare un break di ritiro: chi dice che sarebbe stato meglio non farlo questo break, perché la squadra stava andando bene, io dico che invece necessitavamo di un momento così. Perché sarebbe venuto lo stesso. Per cui, la squadra necessitava per la partenza che aveva fatto di tirare un po' il fiato. Il fatto che sia venuto in un break, probabilmente avessimo giocato sarebbe arrivato qualche pareggio. Invece questo ci permette di arrivare forte. E probabilmente scomoda più le squadre che avevano trovato la quadra nell'ultimo periodo, che non noi. E allora si va con fiducia a riniziare, ci sarà ancora la possibilità di altre amichevoli, di un periodo a Castel Volturno. Dove se io rivedrò stesso interesse e professionalità espressa qui dai calciatori, sarò felicissimo".