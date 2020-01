Slovacchia, il ct Hapal: "Lobotka vuole giocare avanti la difesa, è come Gattuso in fase difensiva! E' già pronto per partire titolare" [ESCLUSIVA]

Napoli calcio ultimissime - Pavel Hapal, ct della Slovacchia, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Lobotka

Notizie Napoli, il ct della Slovacchia parla di Hamsik e Lobotka

"Marek Hamsik è un grande professionista, ha fatto la storia a Napoli. Quando viene chiamato in Nazioanle è sempre a livelli altissimi. Marek ha fatto sempre di tutto per arrivare ai risultati che si è fissato ogni anno. Ho sentito Lobotka e sapevo del suo trasferimento al Napoli, è diverso da Hamsik. Al Napoli può fare molto di più rispetto al Celta Vigo. Può giocare da mezzala o da regista, preferisce giocare da volante. Dal punto di vista della personalità ha bisogno di un periodo di inserimento per ambientarsi, lo conosco dall'Under 21. Non è uno che grida o si fa sentire con la voce in campo, ma si fa sentire molto con i piedi in campo. Deve migliorare soltanto in fase difensiva. E' pronto per giocare subito da titolare, il suo stato di forma è ottimo. E' sicuramente pronto di giocare, spero che possa trovare spazio. E' come Gattuso in fase difensiva, ma più tranquillo!".