Sky Uk - Offerta di 1 miliardo per acquistare il Milan: arriva dall'America

Serie A - Secondo Sky News Uk, Redbird Capital Partners, società d'investimento americana, avrebbe fatto un'offerta da 1 miliaro di euro per acquistare il Milan.

Cessione Milan, nuova offerta: le cifre

Sky News UK riporta infatti che la società americana RedBird Capital Partners sarebbe intenzionata a strappare a Investcorp il club rossonero, ecco quindi la nuova offerta al Milan. Il fondo arabo, infatti, avrebbe concluso il periodo di esclusività con Elliott e sarebbe, comunque, vicino all'accordo. La società di investimento americana (tra le più prolifiche al mondo, soprattutto nell'ambito sportivo e in società tecnologiche associate) avrebbe offerto 1 miliardo di euro per acquistare il Milan. L'anno scorso, RedBird ha acquisito per la cifra di 750 milioni il 10% di Fenway Sports Group, proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox, squadra della Major League Baseball a stelle e strisce.