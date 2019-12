Sky - Sassuolo-Napoli, la probabile formazione di Gattuso: Luperto stringe i denti, unico ballottaggio Callejon-Lozano

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli si prepara per la sfida di Serie Acontro il Sassuolo. Arrivano aggiornamenti da Sky Sport riguardo la prbabile formazione del Napoli di Gattuso, alla sua seconda uscita sulla panchina azzurra. Luperto stringerà i denti e scenderà in campo al fianco di Manolasvisto l'infortunio di Koulibaly, a destra ci sarà Di Lorenzo mentre a sinistra Mario Rui. A centrocampo confermati Fabian Ruiz, Allan e Zielinski. In attacco è Milik quello sicuro di un posto con Insigne. Ballottaggio per la corsia di destra tra Lozano e Callejon.