Sky - Fiorentina, Commisso è sbarcato in Italia per acquistare il club

Rocco Commisso è sbarcato in Italia. Atterrato in serata a Linate, il patron dei New York Cosmos è un pretendente acquirente della Fiorentina ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito: “Come avete fatto a trovarmi qui? Eravate qui per Conte? Lui è più importante… Fiorentina? Non ho nulla da dire oggi”, come riporta Gianluca Di Marzio sul proprio sito.

Ieri si è svolto il CdA in casa Viola e all'ordine del giorno c'era inevitabilmente la questione legata alla cessione del club. "I Della Valle hanno detto pubblicamente che lasceranno, quindi non lo devo confermare io - aveva dichiarato ieri Andrea Paolo Panerai, Consigliere Indipendente membro del CdA della Fiorentina - il consiglio è stato informato della loro intenzione. Un pretendente acquirente ha detto che sta trattando, non c'è bisogno che vi dica io che è Commisso".