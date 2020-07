Il rigore del Milan che ha portato al pari dei rossoneri non c'era, secondo quanto raccontato dal giornalista di Sky Fabio Caressa durante Sky Calcio Club: durante la prima parte del programma, sono state mostrate le immagini che hanno portato al calcio di rigore segnato da Kessié. Il fallo di Maksimovic su Bonaventura, come raccontato da Sky, non c'è o quantomeno il difensore tocca il pallone che cambia direzione, e successivamente il piede di Bonaventura.