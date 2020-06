Sky, Ambrosini: "Il Napoli aveva perso la voglia di giocare, con Gattuso la squadra sta tornando a divertirsi"

Notizie Napoli calcio. Massimo Ambrosini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post-partita di Napoli-Spal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli è una squadra che ha bisogno di divertirsi, da quando è arrivato Gattuso si vede che la squadra ha ritrovato spensieratezza. Anche con la Spal, nonostante una superiorità tecnica, gli azzurri hanno dimostrato un ottimo gioco corale e la ricerca di spensieratezza e divertimento.

Giocatori come Callejon ce ne sono pochi. Per sostituirlo ci sarebbe Lozano ma credo che Gattuso abbia preso Politano perchè vede alcune caratteristiche dell'ex Inter che possano essere molto utili al suo gioco. L'idea di costruire qualcosa di importante per Rino è perfetta, quindi ci sta che un giocatore come Callejon possa andare via".