Sintesi Udinese-Napoli 1-1: highlights e gol, tante occasioni sprecate! [VIDEO]

Highlights - Udinese Napoli 1 1. La Sintesi e il risultato Udinese Napoli su Calcio Napoli 24. La 15esima giornata di campionato Serie Atermina con un pareggio per 1-1. La gara si è disputata allo stadio Dacia Arena di Udine.

Llorente

Sintesi Udinese Napoli 1-1

Risultato Napoli oggi, Risultati e news - Qui la sintesi di Udinese Napoli giocata allo stadio Dacia Arena alle ore 18:00 di sabato. I video delle azioni salienti con i gol di Udinese Napoli, la 15esima giornata di Serie A. Nel primo tempo passano in vantaggio i padroni di casa con Lasagna che buca la difesa azzurra e mette il pallone in rete. Disattenzione di tutta la squadra. Napoli quasi mai pericoloso per tutti i primi 45 minuti. Nella ripresa il gol del pareggio arriva con il tiro a giro di Zielinski da dentro l'area di rigore.

Sintesi Udinese Napoli 1-1! Udinese Napoli highlights 1-1