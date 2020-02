Ultimissime calcio Napoli- "Si vive una volta sola". Il nuovo film prodotto da Aurelio De Laurentiis con protagonisti grandi attori del cinema italiano come Carlo Verdone, Rocco Papaleo ed Anna Foglietta. Come mostrano le immagini di CalcioNapoli24 la prima della programmazione del film sta andando in onda in queste ore al The Space Cinema di Agnano. Presenti anche Gattuso e tutti i calciatori della SSC Napoli, alcuni accompagnati dalle proprie compagne.

Clicca sulle immagini in allegato