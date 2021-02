UFFICIALE - Serie A, Torino-Sassuolo rinviata: si recupera il 17 marzo! I neroverdi adesso preparano la sfida al Napoli

Serie A - Torino-Sassuolo, recupero 17 marzo. Torino Sassuolo rinviata, arriva il comunicato della Lega calcio Serie A. Come anticipato dal Corriere della Sera il rinvio di Torino-Sassuolo sarà recuperato il 17 marzo di mercoledì. Gara rinviata per i tanti casi da Covid 19 nei granata. Il Sassuolo quindi può preparare con calma la gara contro il Napoli di mercoledì 3 marzo ore 18.30 in casa.

Ora è ufficiale: Torino-Sassuolo Calcio, gara in programma venerdì 26 febbraio alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino e valevole per la 24esima giornata di Serie A, è stata rinviata. Pochi istanti fa è arrivato l'annuncio ufficiale da parte della Lega Calcio che, su segnalazione della Asl di Torino, ha disposto il rinvio del match tra i granata e il Sassuolo. Ecco il comunicato ufficiale:

"Il presidente della Lega Nazionale di Serie A dispone il rinvio a mercoledì 17 marzo 2021, con inizio alle ore 15, della gara Torino-Sassuolo, programmata inizialmente per il giorno venerdì 26 febbaio alle ore 20.45 e valida per la 5ª giornata di ritorno di Serie A".

La data fissata per il recupero di Torino-Sassuolo è mercoledì 17 marzo. La data del 17 marzo va ad incastrarsi, nel calendario neroverde, tra le sfide contro il Verona (il 13 marzo al Mapei Stadium) e l'Inter (il 20 marzo a San Siro). Mentre il Toro deve affrontare il 14 l'Inter in casa e poi il 21 la Sampdoria. Nel mezzo dunque il possibile match rinviato tra i granata e i neroverdi per il recupero della 24esima giornata. Ora qualche giorno di riposo extra per il Sassuolo, che non guasta, in vista del turno infrasettimanale contro il Napoli di mercoledì prossimo mentre la sfida tra Lazio e Torino dovrebbe essere rinviata nelle prossime ore.