Corsa Scudetto Serie A: il momento delle rivali fa scattare l'allarme, amichevoli e infortuni

Il Napoli è pronto a ripartire con la stagione in corso di Serie A che sarà più agguerrita che mai, perché le rivali della corsa scudetto vogliono recuperare i punti persi sulla squadra di Spalletti che al momento domina la classifica di Serie A con 41 punti in 15 giornate con soltanto 2 pareggi e nessuna sconfitta, è già a +8 sulla seconda.

Serie A: il momento delle rivali del Napoli

Milan, Juventus, Lazio, Inter, Atalanta e Roma proveranno in tutti i modi a recuperare in Serie A sul Napoli di Spalletti, ma non sarà per niente facile visto il vantaggio accumulato al momento e alla forza della squadra azzurra che ha dimostrato di valere tanto. Gli azzurri però in queste amichevoli di dicembre hanno avuto qualche problema di troppo rispetto a come avevano lasciato. Perché sono arrivate due vittorie con Antalyaspor e Crystal Palace in Turchia, poi due sconfitte pesanti al Maradona 2-3 col Villarreal e 1-4 col Lille.

Differente, invece, il momento delle altre italiane che hanno affrontato anche loro la preparazione atletica di dicembre con diverse assenze tra Mondiali e infortuni. Questi i vari risultati delle prime squadre italiane in corsa col Napoli:

Milan

Sconfitte in entrambe le amichevoli: 4-1 con il Liverpool e 2-1 con l'Arsenal.

Juventus

Due vittorie, con l'Arsenal 2-0 e Rijeka 1-0.

Lazio

Due vittorie con Galatasaray 2-1 e Hatayspor 5-2. Poi la sconfitta con l'Almeria per 2-0.

Inter

Vittoria con Gzira per 6-1, e con il Salisburgo 4-0. Poi il pareggio 1-1 con il Betis e ancora una vittoria per 2-0 con la Reggina.

Atalanta

Un pareggio con l'Eintracht Francoforte per 1-1, poi le convincenti vittorie per 3-0 entrambe con Nizza e Betis.

Roma

Due pareggi in Giappone con Nagoya 0-0 e Yokohama 3-3. La sconfitta per 3-0 con il Cadice e poi le due vittorie, 1- 0 con Casa Pia e 3-0 con Waalwijk.

Serie A

Infortuni Serie A: la situazione

Mentre il Napoli ha recuperato tutti, con gli ultimi che dovevano rientrare che sono ormai a disposizione (Kvaratskhelia, Rrahmani e Demme), le altre squadre di Serie A a livello di infortuni non se la passano poi così bene. Perché Milan, Juventus, Inter, Lazio, Roma e Atalanta quest'anno sono state più sfortunate del solito. Questa è la loro situazione per quanto riguarda l'infermeria:

Infortuni Milan

?Florenzi fuori fino a marzo;

fuori fino a marzo; Ibrahimovic , Calabria e Maignan verso il rientro a gennaio;

, e verso il rientro a gennaio; Ignoti i tempi di recupero di Origi e Kjaer.

Infortuni Juventus

De Sciglio e Chiesa recuperati in questi giorni;

e recuperati in questi giorni; Da valutare le condizioni di Vlahovic, Pogba e Bonucci per le prime settimane di gennaio.

Infortuni Inter

Dalbert, D'Ambrosio e Correa verso il recupero.

Infortuni Lazio

Immobile recuperato;

recuperato; Luka Romero in rientro verso metà febbraio.

Infortuni Atalanta

Zappacosta, Okoli e Demiral in rientro per il mese di gennaio.

Infortuni Roma

Wijnaldum, Belotti e Darboe pronti per la ripresa di stagione.