Napoli Calcio - Può saltare un’altra panchina in questo weekend di Serie A: si tratta dell’Hellas Verona e in particolare di Gabriele Cioffi a fortisismo rischio esonero.

Salernitana-Verona decisiva per Cioffi

Secondo quanto riferisce TuttoSport oggi in edicola, per il tecnico toscano la trasferta di Salerno si tratterebbe di un vero e proprio dentro-fuori: in caso di quarta sconfitta consecutiva, infatti, il suo destino sarebbe praticamente segnato. Forse anche un pareggio potrebbe non bastare.