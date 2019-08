Serie A, tutte le nuove regole: dai rigori ai falli di mano ridotta al minimo la discrezionalità [GRAFICO]

Serie A, varate le nuove regole, con l'inizione del campionato le squadre dovranno adeguarsi e i giocatori abituarsi in fretta. Niente più braccia larghe o alte, altrimenti sarà sanzionato l'intervento come fallo di mano. Portieri con almeno un piede sulla linea in caso di rigore e ridotta al minimo la discrezionalità. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fornisce una chiara spiegazione delle nuove regole adottate per la Serie A, eccole punto per punto.

Nuove regole Serie A

Rinvio in area

Il portiere può passare il pallone al suo difensore già in area. L’attaccante potrà entrare in area non appena l’avversario tocca la sfera

nuove regole

Barriera su punizione

I giocatori della squadra che calcia non potranno più mettersi in barriera per disturbare gli avversari ma dovranno tenersi ad un metro.

nuove regole

Rigore

In attesa che l’avversario calci il penalty, il portiere dovrà avere sulla linea almeno un piede. La VAR verificherà se non li abbia entrambi oltre la linea.

nuove regole

Fallo di mano

Sarà sanzionato se volontario, se il braccio sarà all’altezza o sopra la linea delle spalle, e se sarà più largo del corpo, in posizione innaturale.

nuove regole

Serie A, le restanti nuove regole

Il calciatore sostituito deve uscire dal punto più vicino alla linea perimetrale e solo in alcuni casi eccezionali dalla linea mediana, altrimenti verrà ammonito. Tutti i componenti della panchina potranno essere ammoniti o espulsi. Quando una squadra manderà fuori il pallone volutamente, l’arbitro farà battere la rimessa direttamente a quella squadra. Se il pallone passerà alla squadra avversaria col tocco decisivo dell’arbitro, il gioco sarà fermato. Per velocizzare il gioco, la squadra che ha subito un intervento meritevole di provvedimento disciplinare potrà riprendere il gioco velocemente e l’arbitro sanzionerà l’autore del fallo al termine dell’azione. Questo apre all’eventualità che un intervento da rosso, se non ha evitato la realizzazione di un gol o la concretizzazione di una promettente azione d’attacco, possa valere solo il giallo.