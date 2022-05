Serie A - Le squadre italiane qualificate in Europa, dalla Champions alla Conference League. Termina il campionato italiano per diverse squadre e si guarda già alla prossima stagione, dove ci sono già i verdetti ufficiali per l'Europa. Saranno 4 le squadre in Champion League, 2 in Europa League e 1 in Conference League.

Squadre qualificate in Champions League:

Milan;

Inter;

Napoli;

Juventus.

Squadre qualificate in Europa League:

Lazio;

Roma.

Squadre qualificate in Conference League: