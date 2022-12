Serie A, il Napoli è primo anche nella classifica dell'anno solare 2022

Ultime notizie Serie A - Dopo la sosta per i Mondiali in Qatar e dopo un anno intensissimo il campionato di Serie A è pronto a ripartire. Ma quale squadra ha fatto meglio nel 2022? Se il Milan ha vinto lo scorso titolo, è il Napoli, grazie al poderoso avvio, ad aver fatto registrare il maggior numero di punti da gennaio a dicembre 2022. Il Napoli nell'anno solare ha infatti 81 punti in 34 partite giocate con:

Vittorie: 25

Pareggi: 6

Sconfitte: 3

Gol fatti: 76

Gol subiti: 29

Spalletti, allenatore del Napoli

Ecco la classifica completa: