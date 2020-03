CorSera - Emergenza Coronavirus, cambiano gli introiti e paga il calciomercato: trattative al ribasso nella prossima sessione

Serie A - I club si interrogano se tutte e 20 le società avranno le carte in regola per iscriversi al prossimo torneo fra ricavi commerciali e da stadio potenzialmente sfumati e una battaglia con i broadcaster da avviare, il grande rebus è legato all’imminente calciomercato. Il Corriere della Sera parla di come l'emergenza mondiale del Coronavirus si ripercuota drasticamente sulla Lega di Serie A. Lo scorso anno furono spesi in Europa circa 6,6 miliardi nella sessione di mercato. Con gli introiti che cambiano, ci saranno trattative al ribasso anche nella sessione di mercato.

La Lega sta trattando la vendita dei diritti tv del triennio 2021-2024 e in un contesto di crisi economica mondiale è difficile immaginare rialzi rispetto ai 973 milioni garantiti da Sky e Dazn nell’attuale bando, tutto il sistema dovrebbe essere rivisitato.