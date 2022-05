Serie A, clamoroso premio in caso di salvezza per la Salernitana: le cifre

Ultime notizie Serie A - Ci sarà il pienone, sold out allo stadio per la sfida fra Salernitana e Udinese. Ma a far notizia è il premio salvezza fissato dalla nuova dirigenza e dal presidente Iervolino: una cifra importante stanziata per stimolare ancor di più la squadra a non fallire l'obiettivo nell'ultima gara di campionato. Dopo una cavalcata degna di nota nel girone di ritorno.

Salernitana, premio salvezza: cifre

Ma a quanto ammonta il premio salvezza per la Salernitana? Ci sarà il tutto esaurito all’Arechi per la gara di domenica ore 21 con l’Udinese: quasi 30mila gli spettatori per la partita più importante della storia della Salernitana. Ieri mattina il presidente Iervolino ha voluto incontrare squadra e staff al termine dell’allenamento. Ha comunicato anche il premio per l’eventuale salvezza, tre milioni e mezzo netti. Ma nessuno a Salerno vuole pronunciare a parola salvezza. Tra ansia e scaramanzia, i tifosi preparano una scenografia da brividi.