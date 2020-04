Il Mattino - Serie A, si attende il nuovo Dpcm oggi: si riparte il 15 aprile con gli allenamenti, il campionato il 24 maggio!

Notizie Serie A - Ora la Serie A ci crede. Come riporta Il Mattino, l'intenzione è di ripartire intorno al 15 o 18 aprile per gli allenamenti, mentre per il campionato si vorrebbe ripartire a fine maggio (l'idea è domenica 24 ma potrebbe slittare a quella successiva). Il campionato si giocherà a porte chiuse, e se dovesse davvero inziare verso fine maggio allora entro metà luglio tutto sarà concluso. Si potrebbe arrivare a giocare anche tre match alla settimana e quindi vari turni infrasettimanali. Tutto dipenderà dal nuovo Dpcm che dovrebbe vedere la luce oggi o domani. Si attendono buone notizie dal numero di contagi in calo anche di oggi.

Serie A

Serie A, si riparte: riunione venerdì anche sulla situazione tagli stipendi calciatori

Intanto un'assemblea della Lega Serie A è stata convocata d'urgenza per venerdì alle 15: all'ordine del giorno c'è anche un'ipotesi di addendum all'accordo collettivo con l'Assocalciatori ed è previsto anche un aggiornamento sugli scenari del calendario per concludere la stagione. La Juventus è stata la prima a muoversi sul taglio stipendi annunciando sabato scorso l'accordo con i calciatori bianconeri. E si stanno muovendo anche gli altri club, tra i quali la Lazio. E c'è la disponibilità da parte del tecnico Conte, dello staff tecnico e dei giocatori dell'Inter, ad affrontare il discorso della riduzione degli ingaggi per la restante parte della corrente stagione sportiva. Argomento che affronterà anche il Napoli con i calciatori: il club azzurro si muoverà appena emergerà una posizione più chiara di tutta la serie A.