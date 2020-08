Serie A, campionato a rischio! La stagione 2020/21 può slittare al 4 ottobre, ipotesi playoff e playout

Serie A - Continuano i tantissimi casi da Covid-19 in Serie A tra i vari calciatori dei club. Intanto, secondo quanto raccolto da Repubblica.it, con l'aumentare dei casi, c'è il forte rischio che la Serie A decida di far slittare l'inizio della stagione 2020/21 dal 19 settembre al 4 ottobre.

Serie A 2020/21, cambiano le date: via a playoff e playout

Iniziando in ritarod e quindi il 4 ottobre, si tornerebbe a parlare della serie ipotesi di playoff e playout, promossa anche dal presidente FIGC Gabriele Gravina. Una soluzione che alleggerirebbe la stagione, accorciando i tempi: il campionato così sarebbe composto da 5 gironi da 4 squadre, al termine playoff per le prime 12 (prime e seconde, più due migliori terze) e playout per le ultime due squadre di ogni girone.