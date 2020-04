Il Mattino - Serie A, venerdì assemblea d'urgenza: si lavora sul taglio stipendi, distanza tra le richieste

Notizie Serie A - Ora la Serie A è prontoa a ripartire. Come riporta Il Mattino, l'intenzione c'è, si attendono solo notizie positive dalla Protezione Civile e dal nuovo Dpcm che dovrebbe vedere la luce oggi o domani. Intanto, si lavora sui tagli degli stipendi dei calciatori.

Intanto un'assemblea della Lega Serie A è stata convocata d'urgenza per venerdì alle 15. Lega e Assocalciatori a lavoro sulla sospensione degli stipendi dei giocatori: la Lega ha formalizzato una proposta per sospendere gli stipendi di 4 mesi, ricevendo una controproposta dall'Aic, che chiedeva un congelamento di un solo mese. Ma non c'è ancora accordo e la trattativa prosegue.