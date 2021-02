Serie A a DAZN, coppe europee a Sky e tre partite a settimana sul nuovo canale della Lega!

Ultimissime notizie Serie A. "Si apre una settimana decisiva per il futuro della Lega. Domani i club dovranno esaminare le offerte al rialzo di Sky e Dazn per i diritti domestici della serie A, triennio 2021-2024. Giovedì, invece, in una nuova assemblea, saranno chiamati a esprimersi sull’ingresso dei fondi come soci di minoranza della media company". Ne parla nel dettaglio l'edizione di oggi del Corriere della Sera, che racconta il testa a testa tra Sky e DAZN. La decisione potrebbe arrivare anche domani stesso, se si raggiunge la soglia dei 14 voti necessari ad accettare l'offerta.

Sky-DAZN, testa a testa per i diritti tv della Serie A

I diritti televisivi della serie A sono contesi in un infuocato testa a testa fra Dazn (in vantaggio) e Sky. Fra le due proposte la differenza economica è di 100 milioni. Ma non è solo una questione di soldi: "peseranno qualità di trasmissione, diffusione capillare del segnale (anche se Dazn probabilmente ha già l’accordo con una compagnia telefonica per diffondere meglio le trasmissioni), l’abitudine dei consumatori". Dazn conta di accaparrarsi i 7 match in esclusiva e 3 in coabitazione su Internet. Mentre a Sky andrebbero i pacchetti non in esclusiva, e si garantirebbe solo sette partite sul satellite. Le altre tre andrebbero sul web, sarebbero da pagare a parte e da produrre con la Lega che darebbe vita a un proprio canale Ott.

Calcio europeo su Sky

Sky nel frattempo rassicura gli abbonati ufficializzando di aver acquistato i diritti per trasmettere 121 su 137 partite a stagione della Champions per il triennio, tutte le 282 gare di Europa League e della nuova Europa Conference League.