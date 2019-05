Serie A 2018/2019: in Champions Atalanta e Inter, Empoli in Serie B! [CLASSIFICA]

Con la 38esima giornata volge al termine la 117esima edizione del campionato di calcio italiano Serie A TIM 2018/2019. La Juventus si laurea per l'ennesima volta campione d'Italia e si garantisce l'accesso alla prossima Champions League. L'anno prossimo giocheranno la Champions anche Napoli, Atalanta e Inter. Accedono all'Europa League il Milan e la Roma, che dovrà affrontare il la fase dei preliminari, a cui si aggiunge la Lazio che da vincente della Coppa Italia ha accesso direttamente alla fase a gironi della competizione. Retrocedono in Serie B Chievo, Frosinone ed Empoli.

CLASSIFICA FINALE SERIE A 2019

