Sereni: "Il Napoli farà un acquisto per ruolo. Attaccante? Piace Boga, ma occhio ad Under"

Notizie Napoli calcio. Andrea Sereni, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazione nel corso della trasmissione Microfono Aperto, su Radio Sportiva:

"Il Napoli è molto attivo sul mercato. Il club capitanato da Aurelio De Laurentiis farà un acquisto per ruolo. In difesa potrebbe arrivare un sostituto di Koulibaly qualora il senegalese andasse via. A centrocampo i partenopei dovranno cercare un giocatore che sostituisca Allan. I partenopei inoltre stanno pensando a un esterno offensivo. Il Napoli ha messo nel mirino Jeremie Boga, ma non solo. Gennaro Gattuso gradirebbe il turco Under. Il calciatore non sembra incedibile. L'affare con il Napoli potrebbe andare dunque in posto considerando anche il parere positivo espresso dal coach calabrese sull'esterno d'attacco".