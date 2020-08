Sepe, l'agente svela: "Futuro? La prima scelta è il Torino"

Ultime calciomercato Napoli. Luigi Sepe, portiere cresciuto nel vivaio azzurro e tra i protagonisti dell'ottima stagione del Parma, negli ultimi mesi è stato nuovamente accostato al Napoli. Tuttavia il suo ritorno a casa appare improbabile, come sottolineato dall'agente Mario Giuffredi ai microfoni di Tuttosport: "La sua prima scelta è il Torino".

Sul giocatore ci sono anche altri club come la Roma, con il Napoli che è scivolato indietro nelle preferenza in quanto ancora non è stata risolta l'alternanza Meret-Ospina.