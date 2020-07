Schwoch: "Milik andrà via, ma deve fare il professionista! Non sta facendo una bella figura"

Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Stefan Schwoch, ex calciatore: “Milik cambierà squadra, ma è un professionista e finché non vestirà un’altra casacca, dovrà dare il massimo per il Napoli. Le ultime prestazioni di Milik non sono positive, ma spero sia un problema fisico e non di mentalità perché in questo caso non ci farebbe una bella figura neppure nei confronti della squadra in cui andrà a giocare. Oggi lo fa col Napoli e domani potrebbe farlo anche con la nuova società. Osimhen è un giocatore molto interessante e promettente. Ha un’importante struttura fisica e andando via Milik, con Osimhen, Gattuso avrebbe un giocatore in attacco con caratteristiche diverse”.