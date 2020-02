Schwoch: "Mertens meglio di Milik, con il Barcellona deve giocare lui! Il belga quando sta bene fa la differenza, in Serie A sarà il titolare"

Notizie calcio Napoli - Stefan Schwoch parla a Il Mattino di Mertens e Milik.

Stefan, si aspettava un rientro così per Mertens?

«Me lo aspettavo esattamente così come è stato. Dries è un calciatore di estrema qualità, un attaccante che quando sta bene e ha la giusta condizione fisica fa sempre la differenza. È arrivato a un solo gol da Hamsik in così poco tempo perché ha talento e ora il Napoli ne trarrà beneficio».

Quindi al centro dell’attacco rivedremo sempre Dries?

«Credo che più in generale ora il Napoli debba mettere in campo tutte le migliori armi che ha a disposizione. Non bisogna pensare ai contratti in scadenza o a quello che potrà essere a fine campionato, non se lo può permettere. Credo che Gattuso la pensi come me: vuole raggiungere l’Europa League e per farlo deve calare tutti i suoi assi».

Con il Barcellona non si può sbagliare: Mertens o Milik?

«Tutti i difensori catalani sono alti e macchinosi, puntare sulla velocità credo sia l’arma migliore. Il Barcellona vorrà tenere il pallino del gioco, il Napoli dovrà sfruttare almeglio le occasioni in ripartenza. Se vuoi fare questo tipo di gara, Mertens è ideale. Non credo che gli azzurri siano capaci di schiacciare il Barça in area per permettersi Milik al centro».