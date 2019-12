Sassuolo-Napoli, il Club Napoli Modena Azzurra darà un pranzo di Natale: presenti anche altri Club Napoli d'Italia, le info [FOTO]

Ultimissime calcio Napoli- Il 22 dicembre, in occasione di Sassuolo-Napoli di Serie A, gara che si giocherà al Mapei Stadium alle ore 20:45 di domenica, il Club Napoli Modena Azzurra darà un pranzo per gli Auguri di Natale, saranno presenti anche rappresentanze di altri Club Napoli d'Italia. Sulla locandina in allegato tutte le info, il menù e l'indirizzo con il numero del Club, per tutti i tifosi azzurri che vorranno unirsi in un accogliente abbraccio e brindisi di Auguri in vista del match Sassuolo-Napoli che si giocherà solo qualche giorno prima del Natale.