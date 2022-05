Sassuolo, Dionisi: "Sconfitta di Napoli è stata inaspettata. Hanno deciso gli episodi ma basta parlarne"

Calcio Napoli - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, in conferenza stampa prima della gara contro l'Udinese ha parlato della pesante sconfitta di una settimana fa contro il Napoli.

Che settimana è stata?

"Speriamo sia stata la settimana del riscatto. Veniamo da una partita difficile e vogliamo mettercela alle spalle. Veniamo da un buon percorso ma ci si ricorda sempre del finale e noi vogliamo fare bene nel finale".

Come ha gestito la settimana?

"Il ko di Napoli è stato un incidente inaspettato, se devo essere sincero, perché la squadra aveva un ottimo atteggiamento dopo la gara con la Juve, poi vuoi gli episodi e vuoi il nostro atteggiamento, hanno fatto sì che la conseguenza è stata quella che sappiamo. Ma non voglio più parlarne. Abbiamo degli obiettivi da raggiungere e ho spostato l'obiettivo per cercare di stimolare la squadra a raschiare dal badile delle motivazioni. Non accetto di sentirsi dire che non abbiamo motivazioni perché abbiamo raggiunto una buona classifica, abbiamo valorizzato i giovani, abbiamo fatto tanto, non lo accetto. Abbiamo ancora gare da giocare. Con l'Udinese abbiamo perso all'andata, non siamo stati all'altezza e questo già basta per far sì che ci sia voglia di riscattarsi. In più aggiungo che l'Udinese è sempre stato un avversario da rispettare molto per il Sassuolo e quindi dobbiamo cercare di riscattare anche questo".