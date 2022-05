Lazio, pronto il rinnovo per Sarri: prolungamento fino al 2025

Secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere dello Sport, il futuro di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, sarà ancora sulla panchina della Lazio.

Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare dopo una cena che l'allenatore e il presidente Lotito avranno domenica.

Restano da stabilire solo alcuni dettagli legati alle clausole, visto che nell'accordo verrà introdotta una exit strategy valida per entrambe le parti, nel caso in cui non si volesse proseguire insieme.

Il prolungamento sarà fino al 2025, con ingaggio da 3,5 milioni a stagione più bonus.