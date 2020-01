CorrSport - Sarri poteva tornare al Napoli! Il retroscena degli uomini di ADL: "Resta ancora un anno e poi torni qua"

Ultimissime calcio Napoli- Maurizio Sarri domenica tornerà al San Paolo 616 giorni dopo averlo lasciato in quel Napoli-Crotone. L'attuale allenatore della Juventus, prima di tornare in Serie A, era finito al Chelsea. Domenica sera ci tornerà sulla panchina della Juve, una scena che resta ancora impensabile per i tifosi azzurri. Intanto, il Corriere dello Sport, rivela che lo scorso anno sarebbe potuto tornare. Infatti, gli uomini di De Laurentiis gli avrebbero scritto: "Resta ancora un anno al Chelsea e poi torni qua". La storia però è finita in modo diversa, con Sarri che è tornato in Serie A ma per approdare alla Juventus.

