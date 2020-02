Sampdoria, Ranieri: "Abbiamo ripreso la gara in mano dopo lo 0-2, bravo il Napoli a vincerla in quel modo. Non dobbiamo sprecare le perle di Quagliarella"

Serie A - Claudio Ranieri: "Abbiamo giocato contro un buonissimo Napoli. Sono stati bravi a passare con un doppio vantaggio. Ho dovuto cambiare e aggiungere 3 centrocampisiti e un trequartista, poi abbiamo ripreso in mano la partita. Poi loro hanno una squadra forte e sono stati bravi a deciderla con qualche giocata. Quagliarella e Gaston Ramirez sono giocatori di qualità, quando vengono a mancare loro scende il livello tecnico della squadra. Non posso mai giocarmi le mie carte per i continui infortuni. Non entriamo in campo con il piglio giusto, prendiamo troppi gol nella prima mezz'ora. Dobbiamo restare sempre concentrati, gli errori ci costano caro. Stiamo in salute e credere nella salvezza, da quando sono arrivato io abbiamo recuperato 7 punti alle altre. Il gol di Quagliarella è bellisimo, una perla. Spero che gol così ci portino punti, lui sta bene e si allena bene".