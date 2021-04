Repubblica - Sampdoria-Napoli, Ranieri perde Ekdal e Adrien Silva: è emergenza a centrocampo

Ultimissime notizie. Domenica 11 aprile, ore 15:00, allo stadio Marassi di Genova si gioca Sampdoria-Napoli. La Repubblica oggi in edicola fa il punto sulla situazione in casa blucerchiata, dove è recente la notizia dell'infortunio di Ekdal con la nazionale svedese. Difficile che possa recuperare contro il Napoli, ma non è detta l'ultima parola.

Sampdoria-Napoli, formazione probabile

In Sampdoria-Napoli, però, i genovesi dovranno rinunciare anche ad Adrien Silva, squalificato. Senza di lui, e probabilmente anche senza Ekdal, la Samp ha un'emergenza a centrocampo. In quella zona dovrebbe giocare, quindi, l'unico centrocampista di ruolo rimasto, cioè Thorsby. Nel 4-4-2 di Ranieri c'è bisogno di un altro centrale di centrocampo e l'allenatore della Samp potrebbe puntare su Askildsen oppure Yoshida. C’è chi avanza anche altre ipotesi, come l’utilizzo di Verre o l’accentramento di Leris. Più facile semmai pensare a Jankto alla sinistra di Thorsby, con la conferma sulle corsie laterali di Candreva e Damsgaard.

Di sicuro in attacco giocheranno Quagliarella e Gabbiadini, coppia ritrovata e collaudata, entrambi ex Napoli. Il primo si è posto come obiettivo quota 100 gol con la maglia della Samp.