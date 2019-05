Sampdoria-Juventus, le formazioni ufficiali: gioca Quagliarella, rivoluzione Allegri

Sampdoria e Juventus stanno per affrontarsi per l'ultima gara del campionato di Serie A 2018/19. Massimiliano Allegri aveva già annunciato interamente la formazione nella sua ultima conferenza stampa da allenatore dei bianconeri. Per la Samp gioca, invece, Quagliarella. Queste le formazioni ufficiali:

Sampdoria (4-3-1-2): Rafael; Sala, Ferrari, Colley, Bereszynski; Linetty, Barreto, Praet; Ramirez; Quagliarella, Defrel. A disposizione: Audero, Belec, Andersen, Vieira, Saponara, Ekdal, Jankto, Caprari, Sau, Tavares, Gabbiadini, Tonelli. All.: Giampaolo.

Juventus (4-4-2): Pinsoglio; Caceres, Rugani, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Emre Can, Matheus Pereira; Dybala, Kean. A disposizione: Szczesny, Del Favero, Pjanic, Barzagli, Bonucci, Portanova, Spinazzola, Nicolussi, Caviglia. All.: Allegri.