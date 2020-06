Sampdoria - Infortunio per Tonelli: trauma ai legamenti del ginocchio sinistro per l'ex Napoli

Ultime Serie A - Non arrivano buone notizie per la Sampdoria e per i fantallenatori di Lorenzo Tonelli. L'ex Napoli, infortunatosi ieri nel contrasto con Gary Medel che ha generato l’azione del rigore poi concesso al Bologna, è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali dallo staff sanitario dei blucerchiati.

Gli esami hanno evidenziato un trauma contusivo al legamento collaterale del ginocchio destro. È già stato pianificato e avviato il programma di recupero fisioterapico che terrà il ragazzo fuori sicuramente per la prossima sfida con la Sampdoria, e molto probabilmente anche per la partita di domenica con la Spal.