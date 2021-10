Roma, Pellegrini: "Abbiamo una rabbia doppia perché ora avremo il Napoli e volevamo arrivarci in maniera diversa"

Serie A - Come si riparte dopo una batosta come quella subita dalla Roma in Conference League per 6-1? La ricetta prova a darla il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini che ai microfoni di Sky Sport non nasconde tutta l'arrabbiatura per il risultato pesante.

Tracollo Roma in Conference League, le parole di Pellegrini

"Abbiamo una rabbia doppia perché ora avremo il Napoli e volevamo arrivarci in maniera diversa, siamo tutti molto arrabbiati. Ci siamo detti di ripartire più forti perché abbiamo partite difficili già da domenica, abbiamo fatto una brutta figura. Guardiamo avanti e cancelliamo la gara vincendo le partite"