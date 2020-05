Gazzetta - Ripartenza Serie A, scienziati non convinti dall'esempio Bundesliga: filtra una sensazione dopo l'incontro FIGC-comitato

Serie A - Per parlare di calcio promosso o bocciato non basteranno i 20 membri del Comitato tecnico-scientifico, ci vorrà anche il governo a cui spetta l’ultima parola sulla ripartenza della Serie A. Ne parla la Gazzetta dello Sport di oggi:

"Il confronto con la Federcalcio è stato lungo, ma gli scienziati hanno solo annunciato di voler scrivere la valutazione al ministro della salute Speranza. Il documento sarà girato al ministero dello Sport, che deve scrivere il protocollo degli allenamenti di squadra. Filtra una parola per descrivere l’incontro: interlocutorio. La Federcalcio si è detta disponibile a recepire i suggerimenti della task force governativa. Gli scienziati non sono stati convinti dall’esempio tedesco, dove non c’è l’automatismo positività-tutta la squadra in quarantena. Automatismo che la Federcalcio accetterebbe in base alle indicazioni degli scienziati"