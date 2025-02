Retroscena Repubblica - Inzaghi furioso per Juve-Inter: ecco cos'ha fatto nell'immediato post-partita

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica svela la reazione di Simone Inzaghi al ko dell'Inter a Torino contro la Juve:

"«Dobbiamo correggere il tiro. Non stiamo facendo abbastanza per raggiungere i nostri obiettivi», dice Simone Inzaghi. Anche lui ha la sua fetta di responsabilità. Nessuno ha capito i cambi, che hanno smantellato la catena di sinistra, e sostituito il decente Taremi con il dolorante Thuram. «Chi è entrato ha fatto bene», dice l’allenatore. Ma è difficile trovare qualcuno che sul punto la pensi come lui. Fra i subentrati, si salva Zalewski. L’allenatore è il più arrabbiato di tutti. Già allo Stadium si è fatto sentire dalla squadra per quel secondo tempo distratto e indolente. Ma non verrà meno ai suoi principi. Ieri la squadra ha avuto un giorno libero e oggi si troverà alla Pinetina nel pomeriggio, «per lavorare tanto e parlare poco». Non sono previsti processi, ma impegno fra video e campo. Sabato a San Siro arriverà il Genoa, poi a inizio marzo la squadra volerà a Napoli per il testa a testa in una corsa scudetto in cui le contendenti procedono col freno a mano tirato".