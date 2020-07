Repubblica, Tina a CN24: "Osimhen, l'annuncio può slittare. Si attendono le cessioni di Milik e Allan"

Pasquale Tina di Repubblicaè intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Non so quando arriverà l’annuncio di Osimhen, forse il Napoli vuole prima cedere Milik. Si dovranno fare un paio di cessioni. Milik e Allan i primi indiziati. Diversi ballottaggi questa sera per Gattuso. Lozano non è piaciuto all'allenatore nelle ultime uscite. Milik ha l'accordo con la Juve, si attende l'intesa col Napoli”.